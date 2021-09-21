المصدر: الامارات اليوم

عرض

تسبب تغيير الشاشة في أجهزة الصراف الآلي لبنك دبي الإسلامي، ووجود الكثير من التفاصيل فيها، في اختيار خاطئ لأحد المتعاملين، إذ وافق دون أن يقصد، على عرض للحصول على راتب مقدم، في حين كان يبتغي سحب مبلغ من المال، ما جعله يدفع رسوماً لعرض لا يريده. وطالب بإعادة النظر في تصميم الشاشة بحيث تكون أكثر وضوحاً.

سرقة

حذّرت هيئة أبوظبي الرقمية من استخدام أجهزة الحاسوب العامة، إذ ‏قد لا تحتوي على نظام تشغيل وبرامج حماية محدّثة، بل من الممكن أن تحتوي على برامج ضارة تم زرعها من مجهولين، للوصول إلى بيانات الأفراد وسرقة معلومات حساسة.

مخالفة

اقترح قراء تمديد فترة الإنذار إلى شهر قبل توقيع مخالفة عدم نظافة المركبة في أبوظبي، البالغة 3000 درهم، إذ أشاروا إلى أن بعضهم يترك مركبته أمام المنزل لفترة طويلة بسبب السفر، وتركها دون غسيل، الأمر الذي يراكم عليها الأتربة والأوساخ، ومن ثم مخالفتها.

انتظار

اشتكى أولياء أمور طلبة عدم وجود أماكن مظللة أمام المدارس للانتظار، من أجل دفع الرسوم المدرسية، إذ لم يسمح لهم بالدخول إلا بمجموعات صغيرة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

فحص

دعت قارئة إلى إلزام جميع الجامعات الخاصة بإجراء اختبار «بي سي آر» للكشف عن فيروس «كورونا» للطلاب بشكل دوري، أسوة بطلبة المدارس، موضحة أن جامعات خاصة لم تطلب إجراء الفحص بشكل دوري، ما يعرض سلامة الطلبة لخطر انتقال العدوى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news