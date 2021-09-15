المصدر: الامارات اليوم

تجاوزات

شكا سائقون من التجاوزات التي يقوم بها أولياء أمور في طريق المدارس، الفاصل بين إمارتَي الشارقة وعجمان، تتمثل في عدم الالتزام بالمسار الخاص بالعودة إلى الطريق الموازي (اليوتيرن)، داعين إلى ضرورة وجود دوريات مرورية للمراقبة وتحرير المخالفات الخاصة بهذه التجاوزات لمنع تكرارها، لاسيما أنها تعطل حركة المركبات ما يزيد على 20 دقيقة.

مصعد

شكا سكان في أبراج «عجمان ون» عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بتجاهلهم ارتداء الكمامة في المصعد الذي يستقله سكان الأبراج، مطالبين إدارة الأبراج بتشديد الرقابة على مثل هذه السلوكيات المتهورة.

قطط

أفاد سكان بأن بعضاً من جيرانهم يتركون بقايا الطعام والشراب في محيط البنايات السكنية، لإطعام القطط الضالة، ورغم أنهم يقومون بذلك بدافع إنساني إلا أن هذا الأمر يشوّه المنظر العام بصورة غير مقصودة، واقترحوا ترك هذه المهمة للجهات المعنية.

كمامات

شكا موظفون عدم احترام بعض زملائهم فيأماكن العمل لإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، فلا يرتدون الكمامات بطريقة صحيحة خلال ساعات العمل الطويلة، على الرغم من مخاطر هذا السلوك عليهم، واحتمال تسببه في نقل العدوى، والإضرار بهم.

احتيال

حذّر مختصون من محتالين عبر الإنترنت يعمدون دوماً إلى ابتكار وسائل للدخول إلى بيانات الضحايا، والاستيلاء على أموالهم، وقالوا إن بعض المحتالين ينتحلون أسماء جهات ودوائر حكومية بطريقة احترافية، وبإيهام الضحايا بأنهم مطالبون بمبالغ مالية لتلك الجهات، ما قد ينطلي على البعض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news