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    رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

    المصدر:
    • الإمارات اليوم - دبي
    التاريخ:

    بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة وذلك في وفاة والدته .
    كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة.

     

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