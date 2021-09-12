6 حملات لإزالة ملوثات البيئة البحرية بخورفكان

المصدر: سمية الحمادي- خورفكان

بلغ عدد حملات التنظيف المكثفة على الشواطئ في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة التي أطلقتها بلدية خورفكان ست حملات نظافة بالتعاون مع شركة بيئة منذ بداية العام الجاري.

وأكدت مديرة بلدية خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، أن حملات التنظيف المكثفة على الشواطئ في المدينة، وحمايتها من كل النفايات والمخلفات يأتي ضمن إطار التزام البلدية بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، ما يتفق مع سياسات البلدية في الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة وجاذبة للسياح وتقديم أفضل الخدمات، لتوفير البيئة الصحية المثالية، وفقاً لأرقى معايير ومتطلبات الأمن والسلامة البيئية المحلية ، إضافة إلى سعينا لتحقيق هدفنا بالمحافظة على النظافة العامة في جميع أنحاء مدينة خورفكان، لرفع مستوى خدماتها وتحسينها، لجعلها من أجمل وأنظف المدن.

وأكدت أن البلدية بالتعاون مع شركة خلال توفير العمال والآليات، حيث تم توفير عدد كبير من العمال، إضافة إلى المشرفين والآليات الخاصة بتنظيف الشواطئ.

يذكر أن شواطئ وسواحل مدينة خورفكان قد تعرضت لتسعة حوادث تلوث بحري خلال النصف الأول من العام الجاري، متمثلة في تلقي بلدية خورفكان لأربعة بلاغات لتلوث بحري كبير يفيد بتشكل بقع زيتية ونفطية بكميات كبيرة على الشواطئ وخمسة بلاغات لتلوث بحري خفيف، تعاملت معها فرق الطوارئ في البلدية وشركة بيئة بسرعة وحرفية عالية لتخلص من التلوث البيئي على الشواطئ.

من جهته، كشف رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، الدكتور راشد النقبي عن إجراء دراسة موسعة ومستفيضة مع الجهات المختصة والمعنية بحماية البيئة البحرية المتمثلة بما فيها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تستهدف تأمين البحر والشواطئ بالمدينة من مخاطر التلوث البحري المستمرة، وإيجاد الحلول الجذرية التي ستسهم في حماية البيئة البحرية والبرية في المدينة من خلال توفير تقنيات حديثة تتدخل بشكل فوري للتخلص من أي تلوث بحري لمنع امتداده وانتشاره، عبر شركات متخصصة تتولى متابعة التلوث البحري والتدقيق بالتقنيات الحديثة والأقمار الاصطناعية التي ستسهم في الإبلاغ عن أي تلوث مع تحديد مصدرة.

وأكد أن الملوثات البحرية والتي تتكون من التسربات النفطية تطال سواحل مدينة خورفكان بشكل مستمر دون توقف ولها آثار سلبية على البيئة عموماً، ومختلف الكائنات الحية، ما يعني أنه يجب بذل الجهود المضاعفة من أجل مكافحتها، منوهاً أن بلدية خورفكان بالتعاون مع شركة بيئة تقوم بشكل فوري بمكافحة التلوث البحري لتمنع امتداده داخل الشواطئ كما تقوم بدورها في تحذير الجمهور إلى عدم ارتياد البحر واستخدام الشاطئ خلال تلك الفترة بسبب الروائح الكريهة بالإضافة إلى المواد الكيميائية الموجودة في مادة النفط الخام.

وتمكنت بلدية خورفكان في الفترة ذاتها من تنفيذ حملات تنظيف العزب القديمة في منطقة اللؤلؤية ، إذ نظفت وأزالت جميع المشوهات من خلال التخلص من النباتات الضارة ونقل أشجار النخيل إلى مواقع جديدة، وتنظيف المسطحات الخضراء من محلفات الأمطار وإعادة زراعة الأجزاء التالفة.

وأكدت البلدية أنها تسعى من خلال هذه الحملات إلى الارتقاء بمستوى النظافة في مدينة خورفكان، والإسهام في الحفاظ على البيئة وتنميتها لتظل تنبض بالحياة" مشيرةً إلى أن حملة تنظيف العزب والمزارع في منطقة اللؤلؤية تأتي في اطار الإسهام الفعال والحملات المتواصلة للبلدية في الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لحكومة الشارقة والمسؤولية الوطنية المشتركة تجاه تحقيق التنمية المستدامة.

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