المصدر: الامارات اليوم

ممشى

طالب سكان بمنطقة القوز الثانية في دبي بزيادة الاهتمام بحديقة «بحيرة القوز»، وذلك من خلال القيام بأعمال صيانة للممشى الخاص بالحديقة الذي يعاني شقوقاً كثيرة، إلى جانب النافورة الخاصة بالبحيرة التي غالباً ما تكون مقفلة، على خلاف ما كانت عليه في السابق.

طرق

شكا أصحاب مزارع بمنطقة الروية الثالثة في دبي أعمال الطرق المحيطة بالمنطقة، حيث إنها تفتقر إلى اللوحات الإرشادية الخاصة بالطرق البديلة المؤدية إلى الشارع الرئيس.

مواقف

طالبت متسوقة بتقنين عملية تنظيف السيارات في المواقف الخاصة بمراكز التسوّق، لاسيما بعد ملاحظاتها لتدافع عمال التنظيف نحو السيارات، فضلاً عن إصرارهم على مساعدة المتسوقين في عملية إيقاف مركباتهم.

نقد

طالب عملاء بنك دبي الإسلامي بتوفير ماكينات سحب نقدي، في فرعي أسواق وجمعية الاتحاد التعاونية بمنطقة ندالشبا-4، وذلك أسوة بفروعٍ أخرى للمكانين.

مركبات

اشتكى سكان بمنطقة الخان والمجاز3 في الشارقة تعمد الكثير من أصحاب المركبات الوقوف في الشوارع الفرعية، وتركها والذهاب إلى المتاجر القريبة، غير آبهين بعرقلتهم الحركة المرورية، ودعوا شرطة الشارقة إلى معاقبة المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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