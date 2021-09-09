محمد بن راشد يوجِه بإقامة جسر جوي لنقل 120 طن من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإقامة جسر جوي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لنقل 120 طن من الاحتياجات الغذائية والمواد الإغاثية للشعب الأفغاني.

وقال مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إبراهيم بوملحه: "طائرة المساعدات الأولى انطلقت اليوم من أجل تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين أوضاعهم الإنسانية في هذه الظروف الراهنة".

وأوضح إبراهيم بوملحه: "الجسر الجوي الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع الجناح الجوي يشمل تسيير 8 رحلات لنقل المساعدات الإنسانية التي وفرتها المؤسسة وستكون حمولة كل رحلة 15 طنا من المواد الغذائية المتنوعة بما يبلغ 120 طنا من هذه المواد".

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