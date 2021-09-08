وزيرة الهجرة المصرية: أشكر محمد بن راشد للتكفل بعودة مريض مصري من دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وجهت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستجابة سموه الفورية وتوجيهاته بتحمل حكومة دبي تكلفة سفر المواطن المصري «كريم أحمد توفيق»، المتواجد في مستشفى بدبي، لاستكمال مراحل علاجه في مصر. وأكدت أن سموه وافق على مرافقة طبيب وممرضة من المستشفى خلال رحلة عودته، ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات على كافة المستويات.

وقالت مكرم في تصريح نشرته صحيفة «أخبار اليوم» المصرية، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، للتنسيق والاتفاق على استكمال علاج المريض بمستشفى عين شمس التخصصي، وفور عودته إلى مصر تم إرسال التقرير الطبي الخاص بالحالة للوزارة للاطلاع عليه، كما تم ربط المستشفى المعالج في دبي بمستشفى عين شمس التخصصي للتنسيق حول الحالة الطبية للمواطن المصري وما تحتاجه حالته من أساليب علاج.

وكان والد المريض «كريم أحمد توفيق» أكد خلال تواصله مع وزيرة الهجرة أن نجله كان قد سافر للعمل في الإمارات، وتعرض للإصابة بسكتة دماغية ومضاعفات صحية أخرى.

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