المصدر: الامارات اليوم

«بي سي آر»

على الرغم من إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «بي سي آر» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح 50 درهماً، إلا أن مستشفيات ومراكز صحية في دبي لاتزال تجري الفحص بـ150 درهماً.

شاطئ

شكا قارئ من مرتادي شاطئ البطين في أبوظبي، الازدحام الشديد نتيجة لإغلاق إحدى بوابتي الدخول والخروج والإبقاء على بوابة واحدة فقط مفتوحة، ما أدى إلى تكدس مرتادي الشاطئ، مما يتنافى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فحوص

اشتكى أولياء أمور طلاب بالجامعة في دبي، أن مؤسسات تعليم عالٍ تلزم الطلاب بإجراء فحوص «PCR» للتثبت من الإصابة بـ«كوفيد-19»، متجاهلة إجراءات هيئة الصحة في دبي، التي لا تلزم الطلاب بإجراء مثل هذه الفحوص.

درّاجات

اشتكى سائقون عدم التزام سائقي الدرّاجات التابعين لشركات التوصيل للمنازل بقواعد السير والمرور، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مطالبين بضرورة إخضاعهم للرقابة تحقيقاً لسلامة الجميع.

أسعار

لاحظ متسوقون ارتفاعاً متواصلاً في أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه بشكل غير مبرر، على الرغم من أن هذا موسمها وتصلنا من مناطق قريبة.

سيارات

لاحظ سكان في أحياء سكنية بإمارة دبي تزايداً في أعداد السيارات المهملة في الشوارع، ما أدى إلى تراكم الأتربة والغبار عليها، وشوّه المنظر العام، مطالبين بضرورة متابعة أصحابها، ورفعها من تلك الأماكن.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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