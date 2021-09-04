شرطة الشارقة توزع مياهاً ومشروبات باردة على العمال

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة، مبادرة مجتمعية، تحت مسمى «ينابيع العطاء»، لتوزيع مياه ومشروبات باردة على العمال، تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم، وذلك بمشاركة عدد من الجهات منها إدارة الشرطة المجتمعية، ورابطة فخر الوطن، وجاءت الحملة ضمن سلسلة حملاتها المجتمعية التي تنتهجها شرطة الشارقة في ترسيخ دورها الإيجابي تجاه كل فئات المجتمع، بمختلف شرائحه. وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة، العقيد يوسف بن حرمول، إن الحملة المجتمعية «ينابيع العطاء» تؤكد القيم الإنسانية التي تحرص عليها شرطة الشارقة، من خلال سعيها الدائم للتواصل مع مختلف الشرائح، تعزيزاً لقيم ‏التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيراً أن الحملة استهدفت فئة العمال في المناطق الصناعية والإنشائية، بحيث تم توزيع المياه الباردة، ومختلف المشروبات الباردة، على العمال في المنشآت والطرق، إلى جانب بعض العمال من قائدي المركبات الثقيلة.

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