المصدر: الامارات اليوم

شهادة

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من تأخُّر وزارة التربية والتعليم في معادلة الشهادات الجامعية، إذ إنهم يواجهون صعوبات، وفترة انتظار طويلة تتجاوز السنتين لمعادلة شهاداتهم، كما أنهم يواجهون صعوبة في التواصل مع إدارة المعادلات، وعند زيارة مراكز سعادة المتعاملين لا يمكنهم معرفة حالة الطلبات، والمراحل التي وصلت إليها في الإنجاز، ويكتفون بالقول إنهم راسلوا جهة الاختصاص، كما أن إدارة المعادلات لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلونها للاستفسار عن طلباتهم.

خدمات

تساءلت مراجِعة عن مدى تطبيق مفهوم الخدمات الذكية، وذلك بعد أن قامت بدفع رسوم معامَلة في إحدى الدوائر الحكومية إلكترونياً، إلا أنها اكتشفت بعد مرور أسبوع أنها لم تتم، نظراً إلى نقص بعض الأوراق المطلوبة، وقد علمت بذلك بعد مراجعتها حضورياً للدائرة، وعلى الرغم من إرفاقها الأوراق إلا أن المعاملة لم تتم حتى الآن.

تطبيق

فوجئت زبونة قامت بعملية شراء عبر تطبيق «كارفور» الإلكتروني، بارتفاع الفاتورة النهائية نحو 200 درهم عن المبلغ الأساسي للمشتريات، من دون وجود أي تفسير لذلك، وعلى الرغم من تواصلها مع خدمة العملاء إلا أنها لم تجد تبريراً للخطأ، سوى اقتراح إعادة عملية الشراء مرة أخرى وقد واجهت المشكلة ذاتها.

محال

فوجئ عملاء لدى محال بيع قطع السيارات بالمناطق الصناعية في الشارقة، رفض إتمام عمليات البيع إلا عن طريق الدفع النقدي، إذ لا يتم توفير ماكينة الدفع بالبطاقة، وذلك على الرغم من أن توفيرها يندرج ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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