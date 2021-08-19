تسهيل اعتماد مخططات الخدمات للمشروعات السكنية في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، عن تعديل إجراءات الاستعلام عن مستفيدي الإعانات الاجتماعية، للاستفادة من الخصم المستحق الخاص باعتماد تصاميم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمساكنهم الخاصة بهدف تسريع إنجاز الخدمات من خلال آلية جديدة تخدم المستفيدين في مراحل بناء البيوت السكنية، وتفعيل الاتصال المباشر بين الجهتين.

وقالت مدير إدارة الخدمات المشتركة، مريم عبيد بن هاشم، إنه تم تفعيل التعاون بين الهيئة ودائرة الخدمات الاجتماعية، وتم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية بين إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة وممثلي دائرة الخدمات الاجتماعية لمناقشة أفضل الآليات والوسائل للتيسير على المستفيدين من الإعانات الاجتماعية في مراحل بناء البيوت السكنية الخاصة بهم، وتم التوصل إلى تفعيل الاتصال الإلكتروني المباشر بين الجانبين، لتسهيل عملية الاستفادة من الخصم المستحق للمستفيدين عند اعتماد تصاميم الكهرباء والمياه والغاز من خلال منح الصلاحية لعدد من موظفي دائرة الخدمات المشتركة للدخول إلى نظام الإعانات الاجتماعية للتأكد من بيانات المستفيدين، دون الحاجة إلى مراجعة دائرة الخدمات الاجتماعية وتقديم أي مستندات إضافية للحصول على الخصم المقرر على رسوم اعتماد المخططات.

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