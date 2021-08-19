على مكتب المسؤول

المصدر: الامارات اليوم

«أدنوك»

يعاني مرتادون لمحطات بترول «أدنوك» في مدينة العين رفض الموظفين استخدام بطاقات الائتمان للتزود بالوقود، بحجة وجود عطل في الإنترنت، وضرورة الدفع نقداً لدى شخص واحد، ما يؤدي إلى ازدحام كبير عند كونتر السداد، وهذا الأمر مستمر منذ أسبوع، وحاول البعض الاتصال بالرقم المجاني 800300 لتقديم شكاوى من دون جدوى، لذا نناشد المسؤولين في «أدنوك» النظر في هذا الأمر، حرصاً على راحة المتعاملين.

(علي الكعبي)



«اقتصادية دبي»

يطالب سكان في إمارة دبي المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالنظر في أمر ارتفاع أسعار المطاعم في منطقة جميرا بشكل مبالغ فيه مقارنةً بأفرع المطاعم نفسها في الإمارات الأخرى، إذ إن بعض المطاعم تقدم وجبه بمبلغ 120 درهماً، على الرغم من تقديم الوجبة نفسها في فرع آخر أو إمارة أخرى بقيمة 70 درهماً، فلماذا المبالغة في رفع الأسعار داخل منطقة جميرا.

(أبوحميد)



بلدية الشارقة

يطالب مرتادون لطريق (خورفكان - الشارقة) المسؤولين في بلدية الشارقة، بضرورة النظر في إنشاء محطات للتزود بالوقود على الطريق نظراً لحيوية الطريق والازدحام الذي يشهده يومياً، خصوصاً في أيام الإجازات الأسبوعية والسنوية والعطلات.

(أبونواف)

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