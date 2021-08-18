«الإمارات اليوم» و«تريندز» تنفذان استطلاعاً للرأي حول «التعليم عن بعد»

تجري «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع «تريندز» للبحوث والاستشارات، استطلاعاً للرأي بعنوان «التعليم عن بعد»، وذلك لمعرفة آراء أولياء أمور طلبة وتربويين في دولة الإمارات، حول موقفهم إزاء نظام التعليم المفضل لديهم للعام المقبل، ويأتي هذا الاستطلاع في إطار خدمة المجتمع، وسيتم التعامل مع إجابات المشاركين بسرية تامة وسيتم استخدامها لأغراض البحث.

ودعا المشرفون على الاستطلاع أفراد المجتمع إلى المشاركة وأبداء الرأي من خلال الضغط هنا