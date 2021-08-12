مواطنون يصطادون حيوان «غرير العسل» النادر في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

اصطاد مواطنون حيوان «غرير العسل» القاتل، أول من أمس، في إحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة، حيث تمكنوا من ضبطه ووضعه داخل صندوق حديدي وتسليمه للجهات المختصة لرعايته.

وقال مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض الشباب المواطنين ضبطوا حيوان «غرير العسل» في الإمارة، الذي يعد من الحيوانات الثديية نادرة الوجود في شبه الجزيرة العربية، حيث يتغذى على النباتات والحيوانات، وينتشر في الهند ومنطقة شبه الجزيرة العربية.

وأوضح أن «غرير العسل» حيوان يستطيع قتل الإنسان، ولا تجوز تربيته أبداً، إذ إنه يشكل خطراً على السلامة العامة، ولفت إلى أنه فور ضبط الحيوان تم إبلاغ الهيئة التي باشرت بالتعاون مع الجهات المختصة بالاعتناء به ورعايته ونقله إلى مكان آمن.

ونصت المواد 17 حتى 23 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، حال استخدام حيوان خطر للاعتداء على إنسان، وأفضى الاعتداء إلى الموت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news