«تنفيذي الشارقة» يناقش أنظمة صيانة شبكة الطرق في الإمارة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماع عقده اليوم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أنظمة الصيانة لشبكة الطرق في الإمارة.

وقدمت هيئة الطرق والمواصلات عرضاً مرئياً خلال الاجتماع حول أنظمة الصيانة لشبكة الطرق في الإمارة، وتضمن التقرير أحدث الأنظمة وتقنياتها المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والتي أثبتت جودتها وكفاءتها في منظومة البنى التحتية.

وتسهم التقنيات الحديثة في العديد من الفوائد البيئية المتمثلة في إعادة تدوير الإسفلت وتقليل كميات الزيت الجديد، والعمل على إعادة تدوير نفايات الموارد الإنشائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية المستخدمة في الرصف، وتعزيز النقل المستدام.

وستسهم الأنظمة الحديثة في إنشاء طرق أكثر أماناً، وتحسين مستوى السلامة، وانجاز المشروعات في وقت أسرع، وتحسين أداء شبكة الطرق وزيادة عمرها الافتراضي.

ووجه المجلس بالعمل على تنفيذ مشروعات الطرق وغيرها من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على البيئة وتحسين جودة شبكة الطرق.

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