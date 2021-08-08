المصدر: الامارات اليوم

بيانات

طالب متعاملون مع البنوك بأن يتم تقديم جميع البيانات والالتزامات بوضوح عند تقديم العروض للعملاء، مشيرين إلى أن موظف البنك يقدم للعميل عرض قرض أو بطاقة ائتمانية بصورة مغرية، ثم يفاجأ بعدها بالتزامات ورسوم عدة لم يكن لديه علم بها.

كثافة

طالب زوّار استراحة السحب في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، بتوفير حلول مناسبة للاختناقات المرورية التي تواجههم أثناء محاولة الوصول إلى الاستراحة، بسبب كثافة الإقبال عليها.

رسوم

قال مراجع لبلدية دبي إن الأخيرة طالبته برسوم عن أشهر مجانية في عقد الإيجار أعطاها له المؤجر، مطالباً بإعفائه من رسوم تلك الأشهر، كونها تأتي على سبيل التحفيز من المؤجر للمستأجر.

تدخين

اشتكى سكان في مناطق شمالية انتشار محال بيع مستلزمات التدخين بالقرب من الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن أصحاب هذه المحال يبيعون الدخان ومستلزماته لمن هم دون سن 18 عاماً.

فلفل

دعا قراء المطاعم إلى ترشيد استخدام الفلفل الحار بأنواعه، مشيرين إلى أن المطاعم تفرط في استخدامها حتى لو لم يطلب الزبائن إضافتها إلى وجباتهم، كونها معدة مسبقاً ضمن الخلطات الجاهزة، لافتين إلى ضرورة مراعاة من لديهم مشكلات صحية تمنعهم من تناول الفلفل الحار.

فيروس

يتداول قراء رسائل تحذيرية من خطورة التساهل في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خصوصاً المتحور «دلتا»، إذ تشير تلك الرسائل التي لا يعرف مدى دقتها إلى أن الأعراض الخاصة بهذا المتحور لا تكون ظاهرة للعيان، ما يجعلها أكثر خطورة، وأسرع انتشاراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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