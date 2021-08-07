المصدر: الامارات اليوم

إطارات

تتفاوت أسعار الإطارات التي تباع في المناطق الصناعية المنتشرة في الدولة، بطريقة واضحة. وقال قراء إنهم رصدوا مبالغة في أسعار الإطارات ذات العلامات التجارية المعروفة، مقابل انخفاض كبير في أسعار أخرى، ما يثير الشكوك حول مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات الإماراتية.

تعقيم

أفاد قراء بأن بعض العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية، يتهاونون في إجراءات تعقيم الأدوات المستخدمة، كالمقصات والأمشاط، مشيرين إلى أنه، رغم وجود أجهزة التعقيم في جميع الصالونات، إلا أنها لا تستخدم في الكثير من الأحيان، ما يثير مخاوف الزبائن من احتمال إصابتهم ببعض الفيروسات.

حقائب

طالب قادمون عبر مطارات الدولة بتعيين مشرفين على عملية استلام الحقائب، لضبط ممارسات بعض المسافرين، ممن يقومون بإنزال حقائب تخص غيرهم دون إرجاعها، ما يضطرهم إلى الانتظار إلى حين توقف حزام الحقائب، ليكتشفوا أن حقائبهم على الأرض منذ فترة!

سرعة

طالب سكان في الشارقة هيئة كهرباء ومياه الإمارة بسرعة إصدار شهادات براءة الذمة للسكان الذين يكونون بصدد إخلاء مساكنهم، إذ تتطلب أياماً عدة بعد فصل الخدمة، فيما يحمّلهم مُلاك البنايات كلفة إيجار تلك الأيام كاملة.

عروض

قدمت شركات عقارية عروضاً على وحداتها السكنية، مثل تأجير الوحدة بسعر مخفض لمدة عام واحد فقط، بدلاً من إعطاء أشهر مجانية، الأمر الذي اعتبره مستأجرون نوعاً من التسهيل الذي يترافق مع شدة المنافسة لجذب المستأجرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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