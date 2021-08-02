646 عقد زواج بين المواطنين في دبي في النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 3097 عقداً، مقابل 757 واقعة طلاق.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال النصف الأول، للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 646 عقود، شكلت نحو 20.9% من إجمالي العقود المسجّلة في الإمارة.

أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 458 عقداً بنسبة 14.7%. وبخصوص عقود الزواج، (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 1993، شكلت نحو 64.4% من إجمالي العقود المسجّلة.

ووفقاً للبيانات، فقد تم تسجيل 757 شهادة طلاق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد واقعات الطلاق للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 148 واقعة استحوذت على 19.6% من إجمالي واقعات الطلاق.

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