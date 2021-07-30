كهرباء ومياه دبي تدعو المتعاملين إلى فحص مستمر لأماكن تسريب المياه

المصدر: دبي - وام

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها للمتعاملين للتأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على المصادر الطبيعية.

وذكرت الهيئة أن خزانات المياه والحمامات والمطبخ وأحواض السباحة تعد من أبرز الأماكن المحتملة لحدوث تسريب حيث يمكن أن يحدث تسرّب المياه من الخزان نتيجة تلف جسم الخزان أو أنابيب التوصيل أو التركيب الخاطئ للخزان أو من الصنابير وتوصيلات الأنابيب لتقادمها وعدم صيانتها أو من خزان المرحاض أو سخان المياه. ويعتبر وجود بقع من المياه على أرضيات وجدران وسقف المنزل أو حول الغسالة من أبرز المؤشرات على احتمال وجود تسرب. إضافة إلى ذلك قد يشير وجود بقع من المياه خارج المنزل إلى تسرّب المياه من الأنابيب والتوصيلات الخارجية أو من شبكة الري المنزلية.

وتعد خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" التي توفرها الهيئة أفضل طريقة لرصد تسريبات المياه حيث تعلم المتعامل على الفور من خلال إشعارات عن ارتفاع معدلات استهلاك المياه والذي قد يكون ناجماً عن تسرّب في توصيلات المياه كي يسارع المتعامل إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة والمساهمة في جعل دبي أكثر اخضراراً. ويمكن أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية.

وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل ويشمل ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

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