بلدية دبا الفجيرة تغلق 3 محال بالنصف الأول

المصدر: دبا الفجيرة- الإمارات اليوم

أغلفت بلدية دبا الفجيرة ثلاثة محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح مسبق من البلدية، مزاولة نشاط غير مذكور في الرخصة، إجراء تنزيلات وعروض بدون ترخيص،وبيع منتجات محظورة.

وأوضح التقرير النصف سنوي عن العام الجاري للبلدية أن في إطار جهودها خلال فترة الجائحة كثف فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية 1827 جولة، أسفرت عن إنذار 143 محلاً ، وتحرير 115 مخالفة على المحلات و لم تسجل أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلغاء 74 رخصة، وإغلاق ثلاثة محلات إلى جانب إصدار 439 تصريح لعمل اللوحات الإعلانية.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن قسم حماية المستهلك تلقى 119 شكوى، بواقع 46 جولة تفتيشية، نتج عنها تسجيل 20 مخالفة وتم إنذار 17 في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، تمثلت أغلبية المخالفات في الغش التجاري، بيع مواد منتهية الصلاحية، التلاعب في تواريخ المنتجات ورفع الأسعار خاصة في فترة الأعياد، وعمل تنزيلات وهمية وبدون تصريح، واستطاعت البلدية أن تعالج وتحل غالبية الشكاوي الصادرة كما أصدر قسم التراخيص التجارية 2264 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة منها (تجارية ومهنية وصناعية وحرفية، رخصة منزلية "مشروعي ") ، مابين إصدار جديد 181 و2083 تجديد رخصة.

وأوضح مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن سالم اليماحي أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

وتهيب البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬‬‬‬.

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