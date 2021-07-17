مطار رأس الخيمة: حمولة زائدة وراء تأخر إحدى الرحلات

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أفاد متحدث رسمي باسم مطار رأس الخيمة الدولي بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الاجتماعي حول تأخر إقلاع إحدى الطائرات بسبب طريقة إدارة عملية تحميل الأمتعة والحقائب لا يعكس مجريات الأمور بشكل دقيق، ولفتعلى أن إدارة العمليات الأرضية في المطار قد استجابت بشكل مباشر لطلب قبطان الطائرة حول الحمولة الزائدة التي قد تؤثر على متطلبات أمن وسلامة الرحلة وركابها، وعليه تم التعامل مع الأمر وفق الإجراءات والقواعد المتبعة في قطاع الطيران والمتعارف عليها عالمياً.

وأوضح، أن مطار رأس الخيمة الدولي حريص على تقديم خدماته وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية، ومؤكداً على أن أمن وسلامة المسافرين هي أولوية رئيسية بالنسبة للمطار، ومسؤولية تحرص كافة الخطوط الجوية على الالتزام بها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركاب طائرة من "جنسية عربية" تواجدوا على أرض مطار رأس الخيمة، نتيجة تأخر إقلاع رحلتهم قرابة الساعتين والربع، بسبب عدم تحميل حقائبهم التي بقيت على أرض المطار بالقرب من الطائرة.

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