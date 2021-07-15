«الأرصاد» يحذر من أمطار وعدم استقرار جوي لمدة ثلاثة أيام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو الجاري لحالة عدم استقرار جوي، تؤدي لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً مع السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية ، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي وبحر عمان

وذكر المركز أن منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وتشمل أجزاء مختلفة من دولة الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، مما يعمل على تدفق بخار الماء من بحر العرب وبحر عمان إلى طبقات الجو السطحية والعلوية.

وأوضح أنه نتيجة لوجود المنخفض الجوي السطحي، وارتفاع درجات الحرارة السطحية، وكذلك وجود الجبال الشرقية، تؤدي هذه العوامل الديناميكية والحرارية إلى رفع الهواء الرطب للأعلى، ومع وجود تبريد نسبي في طبقات الجو العليا وحدوث عملية التكثف، تتكون وتتطور بعض السحب المحلية، بالإضافة إلى تدفق السحب من الشرق، لتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً مع السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تندي مدى الرؤية الافقية ، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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