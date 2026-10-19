عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.