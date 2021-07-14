فلكي يحدد موعد انكسار شدة الحرارة في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، ابراهيم الجروان، أن تبدأ شدة الحرارة في الجلاء، مع طلوع نجم "سهيل" في النصف الثاني من اغسطس المقبل، فيما تشتد الرطوبة خلال هذه الفترة.

وقال إن الفترة الحالية من الصيف تسمى وقدة القيظ أو جمرة القيظ أو باحورة الصيف وهي مُسميات دارجة في الخليج العربي، وفي لسان العرب ، وفيها يشتد الحر والجفاف الى اعلى مستوياتها، وتتصف هذه الفترة بشدة حرارة اديم الارض وتوقد الأرض منها ، وتهب ريح السموم الحارة ، و يتشكل السراب ، و يكون الاجهاد و الاعياء من شدة الحرارة خلال النهار ، و هي الفترة الأشدة قسوة و ضررا على النباتات و الاشجار من شدة حرارة الأرض و حرارة الجو و الجفاف .

وقال إن هذه الفترة تمتد إلى 7 أو 8 أيام في النصف الثاني من يوليو الجاري، حيث يأتي نجم "الهنعة" فجر 16 يوليو و تستمر فترتها إلى 29 يوليو بطلوع " المرزم" ، حيث تبدأ معه الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة ( الكوس) في التأثير على اجواء المنطقة ، و مع طلوع "سهيل" في النصف الثاني من اغسطس تشتد الرطوبة و تبدأ شدة الحرارة في الجلاء .

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