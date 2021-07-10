المصدر: الامارات اليوم

وقاية

طالب مرتادون للمراكز التجارية في الدولة، بالتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً في ظل انتشار المتحورات، وذلك بالتزامن مع بدء انخفاض أعداد الإصابات في الدولة، ما يمهد للعودة إلى الحياة الطبيعية التي ينتظرها الجميع.

مشاة

طالب سائقون بتركيب إشارات ضوئية على خطوط المشاة الواقعة عند مخارج بعض الطرق في أبوظبي، إذ تتسبب كثرة عبور المشاة في تعطيل حركة السير والمرور، معتبرين أن هذا المقترح من شأنه أن ينظم عملية العبور والوقوف بشكل أفضل.

بيع

لاحظ سائقون في بعض مناطق أبوظبي الخارجية قيام بعض الأفراد من الجنسية الآسيوية بممارسة نشاط بيع زجاجات المياه عند الإشارات الضوئية، ويسيرون بين المركبات المتوقفة، الأمر الذي من شأنه تعريض حياتهم للخطر.

طاقة

رصد قراء في أبوظبي، قيام بعض البقالات ببيع مشروبات الطاقة للأطفال ممن هم دون 15 عاماً، مشترطين عليهم دفع خمسة دراهم زيادة على سعرها الأصلي، على الرغم من وجود قرار بخطر بيع هذا المشروب لمن هم أقل من 18 سنة، وذلك لأسباب صحية.

عبوات

عثرت ربة منزل على رواسب ومواد غير نظيفة في عبوات المياه الكبيرة التي تصل إليها من شركة معروفة، ما يجعلها غير صالحة للشرب، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الشركات التي تنتج سلعة حيوية كالماء، مشيرة أيضاً إلى أن بعض العبوات قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى إتلاف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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