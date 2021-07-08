بالفيديو.. سيف بن زايد‬: الحركة بالميناء لم تتوقف والإعلام أدى رسالته الإيجابية والدقيقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن فخره بفرق العمل وجميع العاملين بميناء جبل علي بدبي، مؤكدا أن الفرق المتخصصة كانت جاهزة للتعامل مع الموقف، وأن الحادث أمر محتمل الحدوث في ميناء بهذا الحجم كميناء جبل علي، كما أن الميناء لم يتوقف عن العمل خلال الحادث.

وشكر سموه الإعلام لتغطيته الإيجابية والدقيقة، متمنيا السلامة للجميع.

المزيد في الفيديو المرفق:

⁧سيف بن زايد⁩: الحركة بالميناء لم تتوقف والإعلام أدى رسالته الإيجابية والدقيقة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0M5RYPtwBG — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 8, 2021

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