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    مكتوم بن محمد بن راشد يتفقد ميناء جبل علي

    المصدر:
    • الإمارات اليوم - دبي
    التاريخ:

    تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم ميناء جبل علي، حيث اطلع على جهود فرق العمل التي تعاملت في وقت قياسي واحترافية عالية مع الحريق الذي نشب أمس في إحدى حاويات السفن الراسية في المرفأ.

    وأعرب سموه عن خالص تقديره لفرق العمل وعناصر الدفاع المدني التي تواجدت منذ اللحظات الأولى في موقع الحادث، و لجهودهم في الحفاظ على سلامة الجميع وضمان استمرارية العمل في الميناء.

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