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    محمد بن راشد يعلن إطلاق القمر الصناعي "غالب".. أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    أعلن  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق القمر الصناعي "غالب" وهوأول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية بجهود مجموعة من الشباب الاماراتي الاستثنائي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص، بحسب ما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

    وأشاف سموه: "كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الامارات دائماً هو السماء".

     

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