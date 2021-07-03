شرطة أبوظبي تقدم خدمات جديدة في «ترخيص السائقين» لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع «شركة دانة» بشأن تقديم خدمة تحميل المركبة من مقر المستفيد، وإنهاء إجراءات الفحص الفني للمركبة وترخيصها وإرجاعها مجدداً، وذلك في إطار تقديم خدمات جديدة في ترخيص السائقين لأصحاب الهمم.

وأكد مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، العقيد محمد البريك العامري، حرص المديرية على الاهتمام بأصحاب الهمم، وتقديم خدمات متكاملة غير مسبوقة بالمجان لإسعادهم، بما يضمن الالتزام الأمثل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين (عونك)، والشركاء الاستراتيجيين، وأدنوك للتوزيع، وشركة خدماتي (طارش) في «مبنى السلامة»- مقر المديرية بأبوظبي.

إلى ذلك، كرَّمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وخدمات بنك الدم في أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لجهودها الريادية والمتميزة في دعم أنشطة بنك الدم في إمارة أبوظبي، وذلك في حفل أقيم بمدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأشادت «صحة» بمبادرات شرطة أبوظبي في تنظيم حملات تبرع بالدم بين منتسبيها في مختلف إداراتها، ما أسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، انطلاقاً من أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني، يرسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم المستشفيات بتوفير الكميات المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها.

«ترخيص السائقين» توفر خدمات متكاملة بالمجان لأصحاب الهمم.

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