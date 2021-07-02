تسديد رسوم «درب» شرط لإجراء أي معاملة خاصة بالمركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تفعيل قيود رسوم التعرفة المرورية للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي، التي يتم احتسابها عند عبور بوابات نظام التعرفة المرورية «درب» خلال أوقات الذروة، حيث يتوجب على مالكي مركبات إمارة أبوظبي تسديد رسوم «درب» المستحقة على المركبة قبل إجراء أي عملية خاصة بها كخدمة نقل أو تجديد ملكية المركبة.

ولفت المركز إلى ضرورة أن يقوم أصحاب المركبات المسجلة في أبوظبي بتسديد رسوم التعرفة المرورية في نظام «درب» عن طريق إحدى القنوات المتاحة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني لـ«درب» https:/‏‏/‏‏darb.itc.gov.ae أو تطبيق درب للهواتف الذكية من خلال اختيار خدمة دفع الرسوم المستحقة، أو توفير رصيد في حساب المتعامل، وتفعيل خاصية الدفع التلقائي ليتم استقطاع المستحقات بشكل تلقائي.

كما دعا المركز أصحاب المركبات المسجلة في أي من إمارات الدولة إلى تسديد مخالفات التعرفة المرورية المترتبة على المركبات، مثل مخالفة عدم تسجيل المركبة أو مخالفة عدم كفاية الرصيد، من خلال تطبيق «درب» الذكي أو الموقع الإلكتروني، للتمكن من استكمال إجراءات تجديد ملكية المركبة، أو نقل الملكية، أو إجراء أي معاملة أخرى على المركبة.

وبهدف تجنب الوقوع في الغرامات، حث المركز أصحاب المركبات غير المسجلة في نظام «درب» على إنشاء حساب في النظام، ثم تسجيل المركبات التابعة لهم، التي تمر عبر بوابات «درب» خلال ساعات تطبيق التعرفة المرورية.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز التعاون مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، لافتة إلى أنها ستعمل على توفير إمكاناتها وأنظمتها الإلكترونية والذكية المتطورة لتفعيل قيود رسوم التعرفة المرورية للمركبات المسجلة في أبوظبي، ضمن الجهود المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وتحقيق السعادة لهم.

وحثت المتعاملين على الاستفادة من آليات العمل الحكومي وسهولة الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية المتكاملة في الإمارة، التي تدعم مسيرة التحول الرقمي.

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