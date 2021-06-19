انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الـ 17 للعناية الحرجة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الـ17 للعناية الحرجة، والمؤتمر العالمي الـ16 لممرضي العناية الحرجة، تحت رعاية جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية.

وقال عضو مجلس أمناء الجائزة، الدكتور أحمد الهاشمي، خلال الافتتاح، إن الاهتمام بتطوير العنصر البشري في القطاع الطبي يأتي على رأس أولويات الجائزة، ويترجم إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها، من خلال مراكزها الخمسة (مركز الجوائز، ومركز دعم البحوث العلمية، والمركز العربي للدراسات الجينية، ومركز المطبوعات والنشر، ومركز التعليم الطبي المستمر).

وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر إحدى أهم ثمار جهود أنشطة الجائزة، مؤكداً أنها ستواصل العمل لتحقيق الأهداف التي وضعها المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

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