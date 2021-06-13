4 فرق طبية ترعى 450 من كبار المواطنين في منازلهم بكلباء

المصدر: سمية الحمادي- كلباء

أفاد مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة عبدالرحمن الدرمكي، بأن عدد متلقي خدمة الرعاية المنزلية المقدمة من قبل الدائرة لكبار المواطنين قد بلغت 450 مسناً يهتم بهم أربع فرق طبية.

وأوضح أن الفرق الطبية المختصة بالرعاية المنزلية لكبار السن تحتوي كل فرقة فيها على طبيب عام وممرضة وأخصائية علاج طبيعي ويكون معهم اخصائي أو اخصائية اجتماعية هذا بالإضافة إلى تطوع عدد كبير من ابناء مدينة كلباء لرعاية كبار المواطنين في منازلهم.

ونوه الدرمكي بأن الرعاية المنزلية تقدم لكبار السن وبعض ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين، وفق برنامج مجدول يضم زيارات أسبوعية أو شهرية من فريق الأخصائيين الاجتماعيين والكادر الطبي التابعين للدائرة، حسب حاجة كل حالة سواء للرعاية الطبية أو الاجتماعية، وذلك حتى يظل الفريق على اطلاع دائم بوضع المسن، موضحاً أنه يتم توفير طبيب نفسي وأسنان لبعض حالات كبار السن أو المعاقين أو المرضى النفسيين، إذ يقوم الطبيب بفحصهم وإعطائهم العلاجات التي تناسب حالاتهم، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع طبيب نفسي مكلف بالمرور بشكل شهري على الفرع لزيارة بعض الحالات التي يجب رؤيتها وهي خمس حالات.

وشرح أن الفئة المستهدف من الرعاية المنزلية تتمثل في كبار السن من المواطنين الذين يتجاوز سنهم 60 عاماً فأكثر أو ذوي الهمم أو المرضى النفسيين من المواطنين ويتم تقديم لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية بما يتلاءم مع احتياجاتهم بالإضافة إلى الرعاية النهارية من خلال نادي الأصالة لكبار المواطنين الذي يقدم خدمات طبية تمريضية ويمارس منسبيه العديد من الأنشطة.

ونوه بأن مع جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي ألزمت بقاء كبار المواطنين ببيئة آمنه عمل الفرع على استحداث طرق أفضل للتواصل معهم عن بعض الأنشطة التي تمت عن بعد عبر تطبق (زوم) لكبار المواطنين كما تم انشاء مجموعات تواصل عبر برنامج»الواتس اب«بينهم بالإضافة إلى الاتصال اليومي عبر الهاتف لمن لا يمكنه استخدام التطبيقات الذكية إضافة إلى تقديم البرامج الاجتماعية الترفيهية لهم.

وأضاف أن 65 موظفاً تابعاً للفرع يعمل بشكل دائم تم تخصيصه لمرافقة كبار المواطنين المقيمين لوحدهم إلى المستشفى أو تخليص المعاملات في الدوائر الحكومية عبر استحداث مبادرة (خوي).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news