المصدر: الامارات اليوم

حفر

شكا سكان في منطقة الخان 2 وجود عدد كبير من الحفر في المنطقة التي تتوسط المباني السكنية، ما يتسبب في حدوث أضرار عدة بالسيارات، مشيرين إلى أن المنطقة الترابية تحتاج إلى تمهيد حتى يتمكن السكان من الوصول إلى منازلهم.

قمامة

دعا سكان في شارع النصر بأبوظبي إلى تكثيف الرقابة على حاويات القمامة، وصناديق التبرع بالملابس التابعة لجهات خيرية، وذلك بسبب قيام أشخاص بنبشها وإلقاء محتوياتها في الطريق بصورة دورية.

تنمر

اشتكى قارئ تجاهل منتجع رياضي في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، الرد على شكوى أرسلها له بعد تعرض طفلته للتنمر من موظفة الأمن بالمنتجع، ورأى أن هذا التجاهل يشجع على تكرار الواقعة مع أطفال آخرين.

بطء

دعا سائقون الجهات المرورية إلى تفعيل مخالفة قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة التي تزيد السرعة فيها على 100 كم، وقالوا إن بعض هؤلاء يتسببون في تكدس المركبات خلفهم من دون سبب، إذ غالباً ما يكونون منشغلين بالهاتف أو بالحديث مع ركاب السيارة الآخرين.

دراجات

لاحظ قراء زيادة في ظاهرة قيادة الدراجات الكهربائية غير المرخصة في شوارع حيوية في الشارقة، بينها الوحدة وعبدالناصر، مشيرين إلى أنها تسير بطريقة غير قانونية، ما يعرّض ركابها وبقية مستخدمي الطرق للخطر، متسائلين عن مدى قانونية بيعها للأفراد من دون امتلاك رخصة لاستخدامها لأغراض التنقل.

رسائل

اعتذر بنك دبي الإسلامي لعدد من العملاء بشأن رسائل تم إرسالها، أول من أمس، بشأن وجود متأخرات لم يدفعها هؤلاء العملاء، مشيراً إلى أن الرسائل تم إرسالها عن طريق الخطأ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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