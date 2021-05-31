المصدر: الإمارات اليوم

إشارة

تتسبب إشارة ضوئية للمشاة، مقابل «سفير مول» بشارع النهدة في الشارقة، باختناقات مروية كبيرة صباحاً ومساءً، خصوصاً للسيارات المتجهة إلى شارع الاتحاد، ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى بقاء هذه الإشارة، أو إمكانية استبدالها بجسر أو نفق للمشاة.

فحص

طالب قارئ الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الإعلانات المروّجة لفحص «كورونا»، إذ رصد إعلانات عبر «فيس بوك» تطرح إمكانية إجراء مسحة PCR في المنزل برسوم 230 درهماً، ويحصل على النتيجة خلال ساعة فقط، من دون أن يتأكد من مدى صحة هذا الفحص وقانونيته.

صالات

اشتكى قراء يسكنون منطقة «واحة دبي للسيليكون» عدم توافر رقابة على بعض الصالات الرياضية في المنطقة، من ناحية كثافة المرتادين وغياب التدابير والإجراءات الوقائية.

التزام

أفاد قراء بأن بعض المحال التجارية في مدينة العين لا تلتزم بقياس درجة الحرارة عند دخول الزبائن، بينما تلتزم بذلك محال أخرى، في حين أن الالتزام بالتباعد مسألة غير معمول بها في معظم المحال.

تعقيم

اشتكى مستهلكون تجاهل محال بيع الملابس تعقيم غرف القياس بعد خروج كل زبون، الأمر الذي قد يسبب نشر عدوى «كورونا»، مطالبين بإلزام جميع المحال بهذا الإجراء.

ألعاب

طالب قراء بفرض معايير نظافة على الأماكن المخصصة للأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال، المنتشرة بين المراكز التجارية، لافتين إلى الإقبال الكبير عليها خلال الفترة الأخيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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