«طرق دبي»: شهادات المركبات ودفع المخالفات إلكترونيان بالكامل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستحوّل إنجاز عدد من شهادات ترخيص المركبات وخدمات دفع المخالفات بالكامل إلى القنوات الذكية والإلكترونية، وإيقاف إنجازها في مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة اعتباراً من 13 يونيو المقبل.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال هاشم السادة، إنه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، وعبر تطبيق «دبي درايف» الذكي، وجهاز الخدمة الذاتية (الكشك الذكي)، إضافة إلى الاتصال بالرقم المجاني 8009090 لمركز الاتصال التابع للهيئة.

وأشار إلى أن لدى الهيئة خطة لتحويل عدد آخر من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية والإلكترونية، خلال العام الجاري، ومنها خدمات شهادة حيازة مركبة وشهادة تصدير مركبة خارج الدولة.

وأضاف أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني، التي تنتهجها الهيئة، تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة في التحول اللاورقي للخدمات الحكومية، حيث تصبّ هذه الجهود في إطار تعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

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