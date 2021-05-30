تحدٍّ.. حلول علمية لتحديات الحكومات وقطاع الصناعة

المصدر: إعداد: محمد فودة وعمرو بيومي

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في منتدى كلارفييت للابتكار الذي عقد افتراضياً خلال يومي 25 و26 مايو الجاري، واستعرض النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد مراد، تجربة جامعة الإمارات كمؤسسة أكاديمية تضم برامج تمويل بحثية مختلفة، والعلاقة ما بين الصناعة والجامعات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية من خلال فهم الاحتياجات المختلفة لكل قطاع، وكيفية بناء منظومة بحثية تكاملية تسهم في إيجاد حلول علمية لتحديات الحكومات وقطاع الصناعة، مؤكداً ضرورة تطوير الأولوية البحثية، وردم الهوة ما بين الصناعة والجامعة الأكاديمية. وقال مراد إن «القطاع الخاص لديه إلمام تام بالتحديات الحقيقية، وهناك حاجة ضرورية لإيجاد حلول لها»، مشيراً إلى أن الجامعات والمراكز البحثية تعد من أنسب الجهات للمشاركة في إيجاد الحلول المبنية على بيانات من خلال البحث العلمي.

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