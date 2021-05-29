بدء تسليم مساكن من «مدينة محمد بن زايد 1 السكني» في عجمان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان انتهى من تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية من مشروع حي «مدينة محمد بن زايد 1 السكني» بإمارة عجمان، بعدد 497 مسكناً، وجارٍ تسليمها للمستفيدين الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة، فيما العمل جارٍ على إنجاز المجموعتين الثالثة والرابعة البالغ عدد مساكنهما 401 مسكن، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع الذي يتضمن إنشاء 898 مسكناً بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و100 مليون درهم، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وشهد المزروعي خلال تجوله في المشروع الذي ينفذه البرنامج في إمارة عجمان، تسلم أول مستفيد من المشروع لمسكنه، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لفت إلى أن الوزارة أتاحت للمستفيدين حجز مساكنهم عبر نظام «أحياء زايد» الذكي، المتوافر عبر الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي صممه البرنامج كأول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي، والذي يمكّن المتعاملين من حجز المساكن كلٌّ على حدة، والدخول عبر المسكن والتعرف إلى مساحته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة له، ضمن المخطط، ويهدف النظام إلى ضمان تكافؤ الفرص في اختيار موقع المسكن.

ولفت المزروعي إلى أن الوزارة راعت في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية المناسبة لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية بما يعكس نموذج المدينة المجتمعية المتكاملة الخدمات، وأنه في مجال الطرق تم إنجاز الطرق الخارجية وجارٍ العمل على تنفيذ الطرق الداخلية بالمشروع.

والتقى المزروعي خلال الزيارة عدداً من المستفيدين من المجمع السكني للتعرف إلى تصوراتهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم التطويرية لصياغة الرؤى والتوجيهات المستقبلية المرتبطة بقطاع الإسكان، حيث أوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع الخمسين عاماً المقبلة، من خلال ترجمة الأفكار والمقترحات المقدمة والتي تعتبر بمثابة خريطة طريق لإسكان حكومي مستقبلي يواكب تطلعات واحتياجات مواطني دولة الإمارات والمتغيرات المتسارعة بمختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أنه في إطار مواكبة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمستهدفات التنمية المستدامة، حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تشييد مساكن مبتكرة ومستدامة بمختلف المجمعات السكنية منها حي مدينة محمد بن زايد 1 الذي اعتمد فيه مسكن «زايد 2071» كأول مسكن يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة.

ويستوفي المشروع كبقية مشروعات البرنامج معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية، إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشروعاته السكنية، وأنه بتطبيق معايير الاستدامة بمجمع المنتزي السكني، من المتوقع أن تحقق المساكن نتائج بيئية عالية بفضل تصميمها بمواصفات المساكن المولدة للطاقة النظيفة، وتخفيض الكسب الحراري الخارجي بنسبة تصل إلى 20%، وتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 12%، والمياه بنسبة تصل إلى 43.3%، وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية وتحسين البيئة الداخلية من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للأسرة.

بدورها، أكدت مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حريصة على تسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو نهج راسخ للقيادة، ولفتت إلى أن أعمال البناء بمشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني الذي تنفذه الوزارة في إمارة عجمان، وتتضمن إنشاء 898 مسكناً بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً ومئة مليون درهم؛ من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني من عام 2022، وتسير وفق الجدول الزمني المحدد.

4 مجموعات

يتكون حي «مدينة محمد بن زايد 1» من أربع مجموعات، تتكون من 11 نموذجاً سكنياً متنوعاً: من خمس غرف نوم وحتى غرفتي نوم، وتمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث، كما ستكون 50% من المساكن قابلة للتوسعة الرئيسة، فيما يمكن لجميعها التوسعة الأفقية.

• أعمال البناء بحي «مدينة محمد بن زايد» تتضمن إنشاء 898 مسكناً بكلفة مليار و100 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news