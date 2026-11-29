بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله“، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2026 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 6.134 مليار درهم، يستفيد منها 3867 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة.

وتشمل الحزمة منح مساكن جاهزة بقيمة 3.484 مليار درهم لـ 1742 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ سكنية بقيمة 262.4 مليون درهم لـ 328 مواطناً ومواطنة. كما تشمل قروضاً سكنية بقيمة بلغت 2.046 مليار درهم، يستفيد منها 1342 مواطناً ومواطنة، وإعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة 341.8 مليون درهم، يستفيد منها 455 مواطناً ومواطنة.

وباعتماد الحزمة الثالثة، يرتفع إجمالي قيمة المنافع السكنية المقدّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2026 إلى نحو 11.9 مليار درهم، استفاد منها 7593 مواطناً ومواطنة، كما ترتفع القيمة الإجمالية للمنافع السكنية المقدّمة منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى نحو 189.47 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: ”نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله“، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم الكريمة بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لهذا العام، وما تجسده من حرص القيادة الرشيدة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما ينعكس على جودة حياة الأسر المواطنة”.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان إن هذه الحزمة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحلول السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، من خلال إتاحة خيارات سكنية وتمويلية تراعي احتياجات الأسر المواطنة، إلى جانب الإعفاءات التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.

وأضاف: تواصل الهيئة تطوير برامجها وتبسيط إجراءاتها لتيسير حصول المواطنين على المنافع السكنية التي تلائم احتياجاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان في الإمارة، ويسهم في تحقيق تطلعات الأسر المواطنة نحو الاستقرار السكني والأسري.

ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لهذا العام تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتوفير السكن الملائم للأسر المواطنة، بما يدعم استقرارها ويعزز جودة حياتها.