محكمة أبوظبي العمالية تنتقل إلى مقرها الجديد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن انتقال محكمة أبوظبي العمالية إلى مقرها الجديد، في منطقة مصفح (حوض 34)، الذي تم تشييده على مساحة 7572 متراً مربعاً، بكلفة قدرها 72 مليون درهم، في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات، استكمالاً لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة لأطراف علاقات العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق العمال، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة، في ظل تقدير القيادة الرشيدة لدور العمالة في تحقيق التنمية على أرض دولة الإمارات.

ويضمّ المبنى الجديد، المكون من طابقين، ثماني قاعات محكمة للدوائر القضائية الابتدائية، وأربع قاعات لنظر قضايا الاستئناف، وقاعتين للمصالحة، و28 مكتباً للقضاة، وغيرها من مكاتب الموظفين وقاعات الاستقبال والخدمات الأخرى للمتعاملين، إلى جانب توافر جميع التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل الأعمال وتحافظ على الأمن والسرية.

كما روعي في تنفيذ المبنى تطبيق حلول إبداعية مستدامة لمراعاة بيئة العمل الوظيفية، خصوصاً في ما يتعلق باختيار التصميمات الداخلية لضمان التناسق وتوزيع فراغات المكاتب وقاعات الاجتماعات، وفق نسق عصري متطور يتناسب مع طبيعة العمل، وبما يحقق الأهداف التصميمية التي تعكس الهوية المعمارية للمباني الحكومية في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالمواصفات الخاصة بالحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المصادر الطبيعية لخفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق أعلى معايير الجودة.

• المبنى الجديد، المكون من طابقين، يضمّ ثماني قاعات محكمة للدوائر القضائية الابتدائية.

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