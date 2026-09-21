خالد بن محمد يشهد العرس الجماعي لقبيلة العوامر

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، العرس الجماعي الذي نظمته قبيلة العوامر في قاعة فندق إرث أبوظبي.

حضر حفل الاستقبال الذي تخللته الأهازيج الشعبية والفنون التراثية، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأهالي العرسان وجمع من المدعوّين والمهنِّئين.