«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً في مزاد إلكتروني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من فئات (A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W) والكلاسيكية، وذلك في ثاني مزاد إلكتروني خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ64 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد المقبل، وينطلق المزاد الأحد 30 من مايو الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة خمسة أيام.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين: أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

وأفادت الهيئة بأن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وأضافت أنها خصّصت فريق عمل من مركز الاتصال وزودته بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال بالرقم 8009090.

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