25 ألف شخص يستفيدون من «تجنب الوقوف الخاطئ» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتمت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة «تجنب الوقوف الخاطئ» التي أطلقتها في 12 أبريل الماضي، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ونشر الوعي المروري حول السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات، مثل الوقوف الخاطئ على الطريق، وما ينتج عنه من عرقلة حركة السير، والتسبب في حدوث ازدحام على الطرق، واستفاد من الحملة نحو 25 ألف شخص.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الشارقة، الرائد عبدالله سالم المنذري، إن الحملة تزامنت مع شهر رمضان، وذلك بناءً على رصد وإحصاءات تشير إلى وقوف المركبات بشكل خاطئ على طرق حيوية في مثل تلك الفترة خلال السنوات السابقة، خصوصاً عند المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وقرب الأحياء والمناطق السكنية، حيث تم من خلالها توعية قائدي المركبات (إلكتروني وميداني)، عبر نشر مواد توعية عبر حسابات القيادة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية بلغات عدة (العربية، الإنجليزية، الأوردو)، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 25 ألف شخص.

وأشار إلى توزيع نحو 1000 منشور توعية على قائدي المركبات، إلى جانب تزويد المركبات المتعطلة على الطريق بمثلثات تنبيه لتجنب وقوع الحوادث، وتسهيل حركة السير على مختلف شوارع وطرق الإمارة، ما أسهم في تقليل حدة الازدحام والحوادث بها.

ودعا قائدي المركبات إلى التقيد بالقوانين المنظمة للسير والمرور، وأهمية الالتزام بالوقوف الصحيح في الأماكن المخصصة، حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news