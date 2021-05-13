محمد بن راشد يرحب بانضمام البرازيل لمبادرة الجواز اللوجستي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بانضمام البرازيل لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "نرحب بانضمام البرازيل -أحد أهم اقتصاديات العالم -لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم..نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه ولدينا اليوم شركاء من أندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً".

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