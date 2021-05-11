«طرق دبي»: المواقف مجانية 5 أيام

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن مجانية خدمة المواقف العامة على مدار 24 ساعة لمدة خمسة أيام طوال إجازة عيد الفطر، الممتدة من 29 رمضان حتى الثالث من شوال، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، ويُستأنف العمل بالتعرفة ابتداءً من الرابع من شوال، عبر تسع وسائل توفرها الهيئة للمستخدمين للتمكن من تسديد التعرفة.

ويمكن دفع التعرفة بوسائل عدة، من بينها الدفع بالعملة النقدية في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة المطلوبة لاستخدام الموقف، بالإضافة الى الدفع من خلال التطبيقات الذكية أو باستخدام بطاقة نول، الى جانب إمكانية الدفع من خلال الهاتف المتحرك.

يذكر أن المواقف العامة للمركبات في دبي، خدمة مجانية متوافرة لكبار المواطنين في الإمارة منذ سنوات عدة حتى خلال أيام العمل وخارج فترة العطل الرسمية، وتم التأكيد عليها في التشريع الصادر في عام 2016 بشأن المواقف العامة للمركبات، كما يستفيد أيضاً كبار المواطنين من تسهيلات أخرى في خدمات النقل، مثل استفادتهم من خصم نسبة 50% من الرسوم عند استخدامهم الحافلات العامة في دبي، بالإضافة الى حصولهم على خصم بنسبة 50% على رحلة مركبة الأجرة عند الحجز عبر خدمة «هلا».

وتتوافر المواقف أيضاً مجاناً لأصحاب الهمم، ويمكن الاستفادة منها عبر التقدم بتصريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يتيح خدمة إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين، وخدمة اصدار وتجديد تصاريح أصحاب الهمم «دائم»، وخدمة إصدار وتجديد تصريح مؤقت لأصحاب الهمم، وخدمة إصدار وتجديد تصريح سائح لأصحاب الهمم، وخدمة إصدار وتجديد تصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، بالإضافة الى خدمة إصدار وتجديد تصريح للحالات المرضية الخاصة.

وأفادت الهيئة بأن دفع رسوم المواقف عبر تسع طرق، هي: عبر أجهزة الدفع، وتطبيق الهيئة، وبطاقة نول، وبطاقات المواقف الموسمية دون الحاجة للدفع في كل مرة، وعبر الهاتف النقال Apple pay بطريقة آمنة ومضمونة، وعن طريق الهاتف النقال - سامسونغ Pay، والبطاقات المصرفية عبر تقنية موجات الراديو، والاتصال قريب المدى على الهواتف الذكية، وعن طريق خدمة mParking ثنائية اللغة.

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