«العدل» تسجل 43 خبيراً وتفحص 16 شكوى العام الماضي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وافقت لجنة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل على تسجيل قيد 43 خبيراً في تخصصات مختلفة، العام الماضي، وفحصت 16 شكوى ضد الخبراء، واتخذت القرارات المناسبة العام الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة بصدور سبعة قرارات، واتخاذ العديد من التوصيات المهمة، إذ بلغ عدد طلبات قيد الخبراء المقدمة إليها 363 طلباً، قدمت بنسبة 100% من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة ضمن منصة وزارة العدل، وأن اللجان الفنية البالغ عددها 13 لجنة عقدت 31 اجتماعاً عرض عليها 149 طلب قيد خبير لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم، موزعون بين الخبراء الحسابيين والمصرفيين والضريبيين، وخبراء الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، وخبراء الأسهم والسندات، وخبراء النقل والشحن الجوي، وخبراء العلامات التجارية والملكية الفكرية، وخبراء وقاية وأمن وسلامة الحرائق، وقد تم إعداد وتأهيل من اجتازوا الاختبارات منهم على أعمال الخبرة من خلال حصولهم على دورات إعداد وتأهيل خبير أمام الجهات القضائية.

ووافقت اللجنة في اجتماع عقدته أخيراً برئاسة القائم بأعمال وكيل وزارة العدل رئيس لجنة شؤون الخبراء المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، على قيد سبعة خبراء حسابيين وثلاثة هندسيين.

وأكد النقبي أن ما تقوم به إدارة الخبراء من أعمال يعد ركناً مهماً ورئيساً في إرساء العدالة بين جمهور المتقاضين، لاسيما في هذا العصر لتنامي حجم الأنشطة والمعاملات المدنية والتجارية.

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