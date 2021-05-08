المصدر: الامارات اليوم

مزايا

قال قارئ إنه لم يحصل على أي مزايا تتعلق بتخفيضات على أسعار الفائدة، أثناء استفساره وتقدّمه بطلب للحصول على قرض سيارة من أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بالرغم من سجله الائتماني الخالي من الديون، وعدم تخلفه عن سداد المستحقات إطلاقاً.

عروض

تساءل قراء عن سبب تراجع العروض الاستهلاكية في كارفور ستي سنتر عجمان، بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن العروض استبدلت بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية بدلاً من المنتجات الغذائية الرمضانية.

إضاءة

شكا قراء سوء الإضاءة على الطرقات الداخلية في منطقة واحة دبي للسيليكون، وقالوا إن درجة الإضاءة من أعمدة الإنارة لا تكفي لكشف الطريق، وهو ما يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث.

نفايات

تتكرر شكاوى سكان المباني المتعددة الطوابق، من قيام بعض المستأجرين، بإلقاء النفايات في غرفة القمامة، وعدم رميها في المكان المخصص، ما ينجم عنه تراكم أكياس النفايات وانبعاث الروائح الكريهة وتجمع الحشرات، داعين إدارات تلك المباني إلى تكثيف الرقابة والتخلص من النفايات أولاً بأول.

غاز

لاحظت قارئة تسكن في منطقة النهدة 2 بدبي، اختلاف أسعار أسطوانات الغاز من شركة لأخرى، وأن الشركات ترفع الأسعار عند التوصيل في فترة الليل، فيصل سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 90 درهماً، مطالبة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسعار، وتوجيه شركات توزيع أسطوانات الغاز بتوحيد الأسعار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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