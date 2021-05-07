إجازة العيد لموظفي دبي من 29 رمضان إلى 3 شوال

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن تبدأ إجازة عيد الفطر في دوائر حكومة دبي لعام 1442 هجرياً اعتباراً من 29 رمضان حتى الثالث من شوال، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفع مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العليّ القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بوافر الصحة والعافية.

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