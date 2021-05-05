المصدر: الامارات اليوم

صالات

ترفض صالات اللياقة البدنية في أبوظبي تجميد عضوية المرتادين، مع رغبة الكثيرين منهم في عدم الذهاب إلى الصالة خلال شهر رمضان، وخيرتهم الصالات بين الدفع الكامل أو إلغاء العضوية نهائياً.

مطاعم

طالب قراء الجهات الصحية المعنية بإصدار تعليمات مشددة للتقيد بإجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في المطاعم، خصوصاً التي تستعد لعمل بوفيهات خلال العيد، حيث يتوقع أن تشهد المطاعم كثافة بشرية تشكل تحدياً لجهود السيطرة على الفيروس.

تحديث

توقف اتحاد مصارف الإمارات عن تحديث بيانات موقعه، إذ إن الأرقام المتوافرة تعود لعام 2018، على الرغم من ديناميكية قطاع المصارف، وتطوره تقنياً.

تدخين

طالب ذوو طلبة بتكثيف الرقابة على مراكز الألعاب والمقاهي في منطقة الخالدية بأبوظبي، إذ تنتشر بها سلوكيات ضارة بصحة الشباب الذين يقومون بتدخين «الدوخة» بشكل مستمر.

حفر

لفت متسوقون يزورون «دبي فيستفال مول» إلى وجود حفر مضى عليها وقت طويل في مدخل مواقف السينما، تلحق الأذى بالمركبات، ودعوا إدارة المركز إلى إصلاحها.

دوريات

جدد قراء دعوتهم إلى تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسة في الفترة التي تسبق أذان المغرب بساعة، وذلك لمراقبة وضبط الكثير من السلوكيات غير القانونية كالسرعة والتجاوز الخطر وقيادة المركبات بتهور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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