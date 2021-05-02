محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان عودة الحياة لطبيعتها في الإمارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الشاطئ في أبوظبي وبحثا عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر "تويتر" :" أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي .. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات ... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة.".

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