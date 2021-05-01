المصدر: الامارات اليوم

غبار

اشتكى سائقون من عدم نظافة بعض مركبات النقل والحافلات الصغيرة، إلى حد أن الغبار يحجب ضوء الإشارات الخلفية في بعض الأحيان، فضلاً عن منظرها غير الحضاري.

غاز

لاحظ سكان في أبوظبي تفاوتاً في أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، إذ تباع بثلاثة أسعار مختلفة في كل من محطات البترول والبقالات ومركبات النقل المتجولة، مطالبين بتوحيدها، وتشديد الرقابة على التلاعب في الأسعار.

عروض

لجأت فنادق في أنحاء الدولة أخيراً إلى وسائل تنافسية، تشمل طرح عروض ترويجية لاستقطاب الزبائن خلال الموسم الرمضاني، تتضمن باقات للإقامة مع وجبتي الإفطار والسحور، وبأسعار مخفضة.

تسول

لاحظ سكان بمناطق مختلفة في دبي والشارقة تزايد وجود بعض المتسولين من جنسيات مختلفة بالقرب من مداخل المساجد والمطاعم أو عند مواقف السيارات، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تزيد كثافة المصلين.

حفرة

اشتكى سائقون من وجود بعض الحفر في المخرج من الدوار المعروف باسم دوار «رونا» في عجمان، باتجاه الشارقة، مشيرين إلى وجود حفرة كبيرة في الطبقة الإسفلتية تلحق الأذى بالمركبات، داعين الجهات المعنية إلى صيانتها.

إجراءات

أفاد مستهلكون بأن منافذ البيع التي تعمل بالتجزئة، وتبيع المواد التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، تشهد يومياً ازدحاماً كبيراً، وتغيب فيها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

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